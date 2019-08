publié le 14/08/2019 à 10:02

Une cérémonie de recueillement a lieu ce mercredi 14 août, à Gênes, un an après la mort de 43 personnes, dont quatre jeunes Français, dans l'écroulement du pont de Gênes.

À 11h36, une minute de silence sera observée. Puis, les cloches des églises sonneront et se joindront aux sirènes du port. Les personnalités vont se rassembler à quelques dizaines de mètres seulement de l'endroit où commence à surgir une pile du nouveau pont.

Le nouveau pont de Gênes, dont les travaux de construction ont déjà commencé, sera inauguré au printemps prochain. Un record que l'on doit à la rapidité avec laquelle le célèbre architecte Génois Renzo Piano a conçu son projet. Un pont tout en fer en forme de bâteau, simple mais très élégant et qui sera fait pour durer 1.000 ans.

L'architecte et les autorités doivent cependant retenir les leçons de l'accident du pont. Construit entre 1936 et 1967, il s'était effondré parce qu'il n'était plus entretenu correctement depuis 25 an.

Concernant l'enquête ouverte de Gênes peu après la tragédie et dans laquelle 71 personnes sont impliquées, dont les gestionnaires du pont, elle devrait s'achever fin décembre prochain.