publié le 14/08/2019 à 07:35

Les urgences sont déjà touchées par un sous-effectif chronique : 200 services sont en grève depuis cinq mois. Et en cette semaine du 15 août, de nombreux départs en vacances n'ont pas été remplacés.

À Dinan, dans les Côtes d'Armor, on s'organise. L'hôpital n'a pas hésité à faire appel à un médecin retraité de 72 ans, un docteur senior qui vient renforcer les urgences. Marc peut enchaîner 8 heures sans s'arrêter. "J'ai la chance d'avoir besoin de très peu de sommeil", concède-t-il.

Inscrit à la réserve sanitaire, ce médecin généraliste et urgentiste, en retraite depuis 6 ans, a repris du service depuis décembre 2018 et multiplie les missions en Bretagne. "Un plaisir", dit-il. "J'apporte un complément à une période qui est difficile. Je suis d'une génération de dinosaure qui travaillait 12 heures par jour et qui est en voie de disparition. Soigner des gens, c'est ma vocation", avoue le médecin.

Cet été, Marc est particulièrement sollicité. La semaine prochaine, il enchaînera 3 gardes de 24 heures à Cahors (Occitanie).

