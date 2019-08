publié le 01/08/2019 à 13:14

EDF écope d'une amende record après avoir trop tardé à payer ses fournisseurs. Elle va devoir débourser 1,8 million d'euros, ce retard ayant eu des conséquences sur 3.400 entreprises. L'État, actionnaire du fournisseur d'électricité à 84%, veut en faire un exemple.

EDF a fait ce qu'on appelle de la rétention de trésorerie pour un montant supérieur à 38 millions d'euros. Ce chiffre représente ce qui n'a pas été payé à temps aux fournisseurs d'Électricité de France. Le contrôle, effectué en 2017, a révélé que plus de 13.000 factures avaient été réglées en retard, soit plus de 10% des factures d'EDF. Telles sont les raisons pour lesquelles la répression des fraudes a décidé d'infliger cette amende record.

Depuis la loi de 2016 sur la transparence de la vie économique, les amendes encourues par les entreprises pour retard de paiement sont passées de 375.000 euros à plus de 2 millions d'euros. Le but affiché de la secrétaire d'État à l'Économie, Agnès Pannier-Runacher, est d'envoyer un signal fort aux mauvais payeurs.

Dans un communiqué, EDF annonce prendre acte de la décision et annonce qu'elle va continuer de renforcer ses procédures internes afin de régler ses factures dans les délais.

