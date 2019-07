publié le 30/07/2019 à 08:52

Du tritium dans l'eau potable ? Une rumeur, qui affirmait que cette substance radioactive avait contaminé l'eau du robinet en région parisienne, avait envahi les réseau sociaux à la mi-juillet. Une information démentie par la préfecture d’Île-de-France et l'Agence régionale de santé. Il y a bien du tritium dans l'eau, mais à des seuils minimes, avaient-elles déclaré. Mais l'association Ponthieu Marquenterre Solidaire n'est pas convaincue et porte plainte contre EDF.

"Nous portons plainte contre le président du groupe EDF et contre les directeurs des cinq centrales nucléaires qui exploitent la diffusion du tritium qui est un résidu nucléaire", a déclaré l'avocat Arash Derambarsh. "Le motif, c’est la mise en danger de la vie d'autrui, combiné au principe de précaution", a-t-il poursuivi.

"Les autorités publiques et l'administration doivent réagir rapidement lorsqu'il y a un doute et, en l’occurrence, il y a un doute dans cette affaire", explique-t-il, "on voudrait que ce soit éclairci". "Je n'ai pas l'impression qu'on nous a donné la vérité absolue", a t-il conclu.