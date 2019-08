Prime à la conversion, gaz, électricité... Ce qui change au 1er août

publié le 01/08/2019 à 06:08

Malgré les vacances, le mois d’août s’accompagne de son lot de changements avec des conséquences sur le pouvoir d'achat des ménages. Prime à la conversion, prix des tarifs du gaz et de l'électricité, allocation de rentrée scolaire, trottinettes électriques... Ces nouvelles mesures, applicables dès le 1er août, vont impacter le budget et le quotidien des Français.

Parmi ces nouveautés, les conditions de la prime à la conversion vont se durcir et devenir moins avantageuses pour ceux qui souhaitent changer de véhicule, les tarifs du gaz vont légèrement diminuer alors que ceux de l'électricité vont encore grimper. Les trottinettes électriques seront officiellement interdites sur les trottoirs, dans la ville de Paris, et l'allocation de rentrée scolaire sera versée le 20 août prochain pour les enfants de moins de 18 ans.

Une prime à la conversion moins avantageuse

Remplacer son vieux diesel ou sa vieille voiture à essence par un véhicule neuf devient moins intéressant pour les ménages français : les conditions d'attribution de la prime à la conversion évoluent. Pour en bénéficier, il faudra désormais acheter une voiture émettant moins de 117 grammes de CO2/km, contre 122 auparavant.

Le montant de la prime variera entre 1.500 et 2.500 euros en fonction des cas et les véhicules, dont le prix d'acquisition est supérieur à 60.000 euros, ne seront plus éligibles.



Le gaz en légère baisse

Les tarifs réglementés du gaz vont baisser de 0.5% au 1er août, a annoncé la Commission de Régulation de l'Energie (CRE). En juillet, les prix avaient déjà diminué de 6.8%.

Dans le détail, cette baisse sera de 0.1% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 0.3% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 0.6% pour les foyers qui se chauffent au gaz.

Les tarifs de l'électricité en hausse

Les ménages français risquent de grincer des dents en voyant leur prochaine facture d'électricité. Une hausse de 1.23% des prix a été annoncée après un bond de 5.9% en juin dernier. Quelque 76% des usagers sont aujourd'hui concernés par ces tarifs.

Allocation de rentrée scolaire

Cette allocation est versée, sous conditions de ressources, aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. Elle permet d'aider les familles à financer les dépenses de la rentrée scolaire.



Son montant dépend de l'âge : 368.84 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 389.19 euros pour ceux entre 11 à 14 ans et 402.67 euros pour les plus de 15 ans. Il faudra attendre le 20 août prochain pour son versement.

Finies les trottinettes électriques sur les trottoirs

La décision avait été annoncée en juin dernier mais elle est entrée en vigueur ce mardi 31 juillet. Les trottinettes électriques, en libre-service, ne peuvent plus stationner sur les trottoirs, à Paris.



D'après le bulletin officiel de la ville de Paris, leur stationnement est "considéré comme gênant" sur les trottoirs, les aires piétonnes et la chaussée.