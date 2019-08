et Agnès Bonfillon

publié le 01/08/2019 à 05:23

Trois hommes, âgés de 21, 27 et 42 ans, ont été mis examen pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle" et écroués pour un projet d'attentat déjoué. Au cœur de ce trio, un homme qui s'apprêtait à sortir de prison : Zoubeir. Il était parti en Syrie en 2014 bien avant la proclamation du groupe État islamique. Derrière les barreaux, le détenu ne faisait pas de vagues et étudiait pour tenter de rentrer à l'université alors que sa libération était attendue pour le mois d'août.

Mais sa route a semble-t-il croisé celle d'un autre détenu, plus jeune mais bien plus prosélyte, à la prison de Châteaudun dans l'Eure-et-Loir. Mathieu, 27 ans, multipliait les appels à la prière ces derniers mois. De quoi attirer l'attention du renseignement pénitentiaire.

Les agents ont donc décidé de le surveiller et de placer sa cellule sur écoute. Mathieu s'est rapproché de Zoubeir en promenade, lui a fait passer des petits papiers où il écrit notamment : "Tu vas bientôt sortir, sois discret". Il lui a glissé les coordonnées d'un troisième homme, un légionnaire, pouvant lui procurer des armes à l’extérieur. Pour s'attaquer à qui, à quoi ? À ce stade de l'enquête, le projet reste imprécis : passants, institutions, ou encore gardiens de prison. Mais des armes artisanales, ainsi qu'un miroir brisé ont été saisi dans les cellules.

