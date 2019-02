publié le 07/02/2019 à 06:40

La Cour des comptes estime qu'il faudrait supprimer l'avantage énergie dont bénéficient les salariés mais aussi les retraités. Des privilèges qui coûtent près de 300 millions d'euros par an à l'entreprise. Car, par rapport à la facture ordinaire de monsieur ou madame tout le monde, un agent d'EDF bénéficie d'une réduction de 96%. Autant dire d'une quasi-gratuité.



Primo, il n'a pas pas d'abonnement à souscrire. Secundo, il n'est assujetti à aucune taxe et dans une facture d'électricité, c'est ce qui pèse le plus. Tertio, le kilowatt lui est facturé forfaitairement un demi centime, alors que le prix moyen est pour la clientèle de 14 centimes, c'est à dire 28 fois plus.

Les actifs ne sont pas les seuls à profiter de ce tarif très préférentiel, les retraités aussi, à condition d'avoir travaillé au moins 15 ans à EDF. Il est applicable dans tous les types de logements occupés par un salariés ou ex-salarié d'EDF, y compris les résidences secondaires.

Mais pour le fisc, cette quasi-gratuité est considérée comme un avantage en nature qu'il faut déclarer selon un barème établi par la direction, ce qui fait donc sensiblement grimper les impôts des agents EDF. Il y avait bien eu une tentative de réforme en 2010 mais elle a été abandonnée suite à un mouvement social. La Cour des Comptes préconise de supprimer les avantages par étapes.

