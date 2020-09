"Charlie Hebdo" republie les caricatures : l'Iran condamne une "provocation"

et AFP

publié le 04/09/2020 à 17:20

"Une provocation et une insulte". La République d'Iran a vivement réagi à la réédition par Charlie Hebdo des caricatures de Mahomet. Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères y dénonce aussi "l'insulte aux valeurs islamiques et à la foi de plus d'un milliard de musulmans dans le monde".

Cette déclaration diplomatique intervient en plein procès des attentats jihadistes contre Charlie Hebdo, des policiers et une supérette juive en janvier 2015. C'est pour marquer cette étape judiciaire décisive que le journal satirique a décidé de remettre en une les caricatures, qui avaient fait de l'hebdomadaire satirique une cible des jihadistes.



"Toute insulte ou manque de respect envers le saint prophète de l'Islam et les autres prophètes divins sont absolument inacceptables", ajoute le communiqué publié par l'Iran, un pays qui figure à la 173e place (sur 180 pays) dans la dernière édition du classement mondial de la liberté de la presse établi par l'ONG Reporters sans frontières (RSF).