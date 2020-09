publié le 06/09/2020 à 12:15

Le second volet du diptyque pyrénéen comporte pour l'essentiel deux ascensions classées en 1ère catégorie. Au seuil du Pays basque, le col de la Hourcère, une sévère montée inédite dans le Tour (11,1 km à 8,8 %), fait office de marche-pied au Soudet près de La Pierre-Saint-Martin, à quelque 75 km de l'arrivée.

Après la longue descente, le petit col d'Ichère (3e catégorie) conduit à Marie-Blanque, grimpée par son versant le plus dur (7,7 km à 8,6 %). Au sommet, il reste seulement 18 km pour rallier l'arrivée et monter dans les bus d'équipes qui partiront ensuite en direction de la Charente-Maritime pour la première journée de repos.

Laruns (1.200 habitants) reçoit le Tour pour la troisième fois, deux ans après le succès de Primoz Roglic dans une étape qui venait de l'autre côté de la vallée, par le versant de l'Aubisque.

Tour de France 2020 : le profil de la 9e étape Crédit : Sophie RAMIS, Sabrina BLANCHARD, Sébastien CASTERAN / AFP

Le film de l'étape :

12h58 - Alaphilippe a pris quelques longueurs d'avance mais c'est revenu sur le Français, qui vise sans doute désormais le maillot à pois.



12h57 - Roche repris à son tour, peloton de nouveau groupé et qui roule à vive allure. 134 km à parcourir. Et Alaphilippe à la relance.



12h54 - Au tour de l'Irlandais Nicolas Roche de tenter sa chance.



12h51 - Hirschi repris sous l'impulsion des Ineos et des Jumbo.



12h48 - Le Suisse Marc Hirschi s'est extrait du peloton. 9 secondes d'avance sur le peloton. 140,5 km à parcourir.



12h44 - Thomas De Gendt et Benoît Cosnefroy en tête de peloton, toujours étiré, dans la côte d'Artiguelouve. C'est le Français qui prend le point en jeu au sommet.



12h40 - Aucune échappée à signaler. Le peloton est très étiré et roule à vive allure.



12h36 - C'est parti pour cette 9e étape. Peloton toujours groupé.



12h28 - Et voici les classements de la montagne et du maillot vert :



Maillot vert :



1. Peter Sagan (SVK/BOR) 138 pts

2. Sam Bennett (IRL/DEC) 131

3. Wout van Aert (BEL/JUM) 106

4. Bryan Coquard (FRA/VCC) 106

5. Alexander Kristoff (NOR/UAE) 93

6. Matteo Trentin (ITA/CCC) 91

7. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 82

8. Caleb Ewan (AUS/LOT) 75

9. Greg Van Avermaet (BEL/CCC) 64

10. Cees Bol (NED/SUN) 62

...



Montagne :



1. Benoît Cosnefroy (FRA/ALM) 35 pts

2. Nans Peters (FRA/ALM) 31

3. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 25

4. Toms Skujins (LAT/TRE) 24

5. Quentin Pacher (FRA/VCC) 20

6. Neilson Powless (USA/EF1) 14

7. Carlos Verona (ESP/MOV) 14

8. Michael Gogl (AUT/DDT) 12

9. Nicolas Roche (IRL/SUN) 11

10. Primoz Roglic (SLO/JUM) 10

...



12h21 - Voici le top 30 du classement général au départ de cette 9e étape :



1. Adam Yates (GBR/Mitchelton) 34 h 44:52.

2. Primoz Roglic (SLO/JUM) à 3.

3. Guillaume Martin (FRA/COF) 9.

4. Romain Bardet (FRA/ALM) 11.

5. Egan Bernal (COL/INE) 13.

6. Nairo Quintana (COL/ARK) 13.

7. Miguel Ángel López (COL/AST) 13.

8. Rigoberto Uran (COL/EF1) 13.

9. Tadej Pogacar (SLO/UAE) 48.

10. Enric Mas (ESP/MOV) 1:00.

11. Emanuel Buchmann (GER/BOR) 1:25.

12. Mikel Landa (ESP/BAH) 1:34.

13. Richie Porte (AUS/TRE) 1:34.

14. Bauke Mollema (NED/TRE) 2:12.

15. Tom Dumoulin (NED/JUM) 2:20.

16. Esteban Chaves (COL/MIT) 2:37.

17. Richard Carapaz (ECU/INE) 2:40.

18. Damiano Caruso (ITA/BAH) 2:40.

19. Alejandro Valverde (ESP/MOV) 2:41.

20. Sergio Higuita (COL/EF1) 2:48.

21. Pierre Rolland (FRA/VCC) 3:09.

22. Hugh Carthy (GBR/EF1) 7:52.

23. Warren Barguil (FRA/ARK) 7:55.

24. Marc Soler (ESP/MOV) 11:03.

25. Ilnur Zakarin (RUS/CCC) 11:03.

26. Julian Alaphilippe (FRA/DEC) 11:42.

27. Peio Bilbao (ESP/BAH) 15:57.

28. Romain Sicard (FRA/TDE) 17:58.

29. Fabio Aru (ITA/UAE) 18:10.

30. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 18:56.

...



12h15 - Bonjour et bienvenue à toutes et à tous.