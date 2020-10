publié le 29/10/2020 à 13:33

Une attaque au couteau a été perpétrée à Nice ce jeudi matin à l'église Notre-Dame. Deux femmes et un homme ont été tués. L'assaillant a été interpellé. Un drame qui intervient 13 jours seulement après le meurtre de Samuel Paty. Le parquet national antiterroriste a été saisi.

Cette attaque s'est déroulée dans un contexte particulier et alors que les lieux de culte font l'objet d'une surveillance renforcée en ce moment alors que la Toussaint approche.

Le week-end dernier, le ministère de l'Intérieur a adressé un télégramme à tous les préfets, une alerte sur la menace terroriste toujours élevée, un appel à renforcer la vigilance aux abords des lieux de culte, églises, synagogues et mosquées.

Dans le contexte du procès des attentats de Charlie Hebdo, de la republication des caricatures de Mahomet, des récentes attaques terroristes, Gérald Darmanin s'est fendu d'un nouveau télégramme ce jeudi matin, appelant à renforcer cette vigilance "immédiatement". Les préfets sont tenus de prendre contact avec l'ensemble des responsables de lieux de culte et identifier les sites les plus à risque pour prendre les mesures nécessaires.

À écouter également dans ce journal

Politique - Emmanuel Macron doit se rendre à Nice ce jeudi en début d'après-midi pour apporter son soutien à Christian Estrosi et aux Niçois, sous le choc après l'attaque au couteau survenue à l'église Notre-Dame, et autant fait trois morts et plusieurs blessés.

Sécurité - Le gouvernement a activé l'alerte urgence attentat, le niveau maximal du plan Vigipirate, et ce sur l'ensemble du territoire.

Coronavirus - Jean Castex a confirmé ce jeudi matin que le masque sera bien obligatoire à l'école dès 6 ans et que le télétravail était recommandé 5 jours sur 5.