Samuel Paty : la ville natale de l'enseignant lui rend hommage

publié le 25/10/2020 à 00:19

La ville de Moulins, dans l'Allier (03) a tenu à rendre hommage à un enfant du pays, le professeur Samuel Paty, victime d'une attaque terroriste le 16 octobre dernier à Conflans-Sainte-Honorine. Une cérémonie retransmise en direct sur la page Facebook de la ville.

Huit jours après l'assassinat de l'enseignant, sa ville natale a souhaité saluer sa mémoire ce samedi 24 octobre, en présence de ses parents. Ainsi, des Moulinois et des élus se sont rassemblés sur la place d'Allier, pour défendre la liberté d'expression "si chère à notre pays" et "sauvagement attaquée et meurtrie". Dans son discours, le maire de Moulins Pierre-André Périssol, a dénoncé un "assassinat ignoble et insupportable" et a salué un homme qui "transmettait la flamme, la force de la vie".

"Nous sommes doublement bouleversés et dans le même temps j'invite quand même tous les Moulinois à être fiers d'avoir donné à la France un homme investi de son devoir de transmission de connaissance, d'ouverture à nos valeurs républicaines (...) au point d'y sacrifier sa vie", a déclaré l'élu avec émotion.

Minute de silence, Marseillaise et "mur d'expression"

"Samuel Paty tomba en victime de ceux dont le visage n'a pas sa place à l'école de la République", a pour sa part réagi le secrétaire général de l'Académie de Clermont-Ferrand, également présent aux côtés de la préfète du département pour cet ultime hommage.

Après les différentes prises de parole, citoyens, élèves et élus ont effectué une minute de silence en hommage à "celui qui fut et restera" l'un des leurs. Après la Marseillaise, une dernière chanson, choisie par les parents de Samuel Paty, est venue clore l'émouvante cérémonie. Enfin, les habitants ont pu inscrire un mot sur un "mur d'expression" dédié au professeur d'histoire-géographie, victime du terrorisme.