publié le 29/10/2020 à 11:19

"Trop c'est trop." Le maire de Nice, Christian Estrosi s'est rapidement rendu sur les lieux de l'attaque au couteau qui a eu lieu dans l'une des églises de sa ville ce 29 octobre 2020 au matin. Après un rapide point presse pour donner les informations factuelles qui étaient à sa disposition, l'édile a tenu à envoyer un message fort et sans concession aux autorités et à ses administrés. "Il est temps que la France s'exonère des lois de la paix pour anéantir définitivement l'islamo-fascisme de notre territoire, a martelé Christian Estrosi avant d'annoncer la fermeture et la mise sous surveillance et protection des lieux de cultes à Nice. Je remercie le président de la République qui m'a appelé et qui est en route pour nous rejoindre".

Le parquet antiterroriste a ouvert une enquête pour "assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Les faits se sont déroulés vers 9 heures du matin près de l'église Notre-Dame, à proximité d'une des artères les plus animées de la ville. De nombreux policiers et pompiers étaient présents sur place.

L'auteur de ces actes n'a cessé de répéter en boucle devant nous 'Allah akbar'... Christian Estrosi Partager la citation





"Nice comme la France, et peut-être plus que d'autres lieux de France, est en train de payer un tribut beaucoup trop lourd en étant, une fois de plus victime de l'islamo-fascisme. Il [n'y a] aucun doute [sur le sens des gestes] de l'auteur de ces actes, qui n'a cessé de répéter en boucle devant nous 'Allah akbar' (Dieu est grand, en arabe) alors qu'il était médicalisé sur place", a révélé le maire de Nice Christian Estrosi.

"Naturellement, il y a le temps de la compassion et le temps de l'hommage à rendre aux forces de l'ordre, a dit le maire de Nice avant de saluer les policiers et "un courageux Niçois installé sur une borne de sécurité près de l'église a alerté de sorte que la police municipale puisse neutraliser l'assaillant et éviter peut-être d'autres victimes. La police nationale et le Raid sont en train de progresser petit à petit dans l'église pour pouvoir vérifier qu'il n'y ait pas d'autres victimes à l'intérieur."

"Les services de secours, de santé, les pompiers sont en train de faire tout leur possible pour sauver la troisième victime qui a pu s'enfuir et trouver refuge dans un bar à proximité. (...) A l'heure où je vous parle nous avons deux décédés dans l'église, de manière horrible, a indiqué Christian Estrosi en faisant une comparaison avec la mort par décapitation de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie assassiné à Conflans-Sainte-Honorine. L'une de ces victimes était le gardien de l'église. L'assaillant a été abattu par la police municipale et est toujours en vie, a-t-il enfin précisé.