Les infos de 12h30 - Alpes-de-Haute-Provence : ce que l'on sait de la disparition d'Émile, deux ans et demi

L'inquiétude est à son comble dans la commune du Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Depuis ce samedi 8 juillet vers 18 heures, Émile, âgé de 2 ans et demi, est porté disparu. Il jouait dans le jardin de ses grands-parents quand il a échappé à leur surveillance.

Certains habitants disent qu'à deux ans et demi, l'enfant était déjà un bon marcheur. Il aurait simplement pu partir du jardin. Problème : Vernet est un hameau de montagne très vallonné, situé à 1.200 mètres d'altitude avec une rivière non loin.

Un important dispositif a été déployé avec des pompiers et une quarantaine de gendarmes mobilisés. Les moyens sont conséquents : hélicoptère, drone, caméra thermique ainsi que des équipes cynophiles. Des habitants de la commune et des alentours sont venus ratisser le hameau et ses environs. Une enquête a été ouverte par le parquet pour disparition inquiétante de mineur.

