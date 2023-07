Les infos de 8h - 14-Juillet : Élisabeth Borne interdit la vente de mortiers d'artifice

Dans un entretien au Parisien mis en ligne samedi 8 juillet, la Première ministre a promis des "moyens massifs pour protéger les Français" les 13 et 14 juillet, "deux jours sensibles" après les émeutes qui ont suivi la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un tir policier.

Un décret, publié ce dimanche 9 juillet, va interdire la "vente", le "port" et le "transport de mortiers d'artifice". "Des élus et des habitants s'inquiètent de possibles incidents", a assuré Élisabeth Borne. Et de préciser : "Seuls les professionnels, qui organiseront les feux d'artifice dans les communes, pourront en acheter."



Il faut rappeler que ces fusées sont imprécises et donc dangereuses pour la cible mais aussi pour le tireur. En plus d'être à l'origine d'incendies, elles peuvent provoquer des brûlures au visage, briser un os et causer des traumatismes au tympan.

À écouter également dans ce journal

Météo - Dans son dernier bulletin météo publié ce dimanche 9 juillet, Météo France annonce quatorze départements en vigilance orange, dont dix pour des orages violents dans le Nord-Est.

Société - Le maire de Béziers Robert Ménard, autrefois proche de Marine Le Pen et d’Eric Zemmour, a refusé vendredi 7 juillet de célébrer le mariage d’un Algérien en situation irrégulière et de sa compagne française, soupçonnant un mariage "blanc", malgré l’aval du parquet.

Cyclisme - Le Britannique Mark Cavendish, qui visait à battre le record de victoires d'étape sur le Tour de France qu'il détient avec Eddy Merckx, a abandonné samedi après une chute, ont annoncé les organisateurs.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info