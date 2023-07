Alpes-de-Haute-Provence : un enfant de 2 ans et demi porté disparu, important dispositif déployé

Depuis ce samedi 8 juillet vers 18h, un enfant de 2 ans et demi, répondant au nom de Émile, est porté disparu sur la commune du Vernet près de Vichy dans les Alpes-de-Haute-Provence, selon une information du quotidien La Provence, confirmée par RTL. Un important dispositif a été déployé pour le retrouver, avec une cinquantaine de gendarmes et sapeurs-pompiers et des hélicoptères de la gendarmerie, explique encore le journal local qui précise que l'enfant se trouvait sous la garde de ses grands-parents dans le jardin de leur domicile.

Une enquête a été ouverte par le parquet et a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie de Digne-les-Bains.

