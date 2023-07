Météo en France : 14 départements en vigilance orange canicule et orages

Dans son bulletin de 6h ce dimanche 9 juillet, Météo France annonce que quatorze départements sont placés en vigilance orange, dont quatre pour canicule dans le Sud-Est et dix pour des orages violents dans le Nord-Est.

Selon l'institut météorologique, "dès le matin, du nord de la Nouvelle Aquitaine et du Centre-Val-de-Loire vers l'Ile-de-France, l'est des Hauts de France, et la Champagne-Ardenne, le nord Bourgogne, un temps perturbé avec des averses et des orages s'installe." Et de poursuivre : "Ces orages peuvent être violents dès la fin de matinée et jusqu'au milieu d'après-midi sur l'est du Centre Val de Loire, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, avec des pluies intenses, de la grêle et de fortes rafales de vent avoisinant les 100 km/h."

Dans le Sud-Est, le Rhône, l'Ain, l'Isère et les Alpes-Maritimes restent en vigilance orange pour canicule en raison d'un "épisode caniculaire non exceptionnel pour la saison, mais dont la persistance nécessite une vigilance particulière, notamment pour les personnes sensibles ou exposées", indique par ailleurs Météo France.

À Lyon et Bourg-en-Bresse, les températures devraient atteindre les 38 degrés. Météo France a par ailleurs placé 59 départements en vigilance jaune pour canicule ou orages violents.

