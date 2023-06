Disparition de Malek à Dunkerque : enquête ouverte pour homicide volontaire et enlèvement de mineur

Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire par conjoint et enlèvement de mineur de moins de 15 ans après la disparition de la petite Malek, 8 ans, et la découverte du corps de la compagne de son père, a annoncé jeudi le parquet de Dunkerque.

"Les premiers éléments de l'enquête convergent vers Monsieur Jamel Y.", père de la fillette et compagnon de la femme décédée, indique le procureur Sébastien Piève dans un communiqué. Selon une source proche de l'enquête, la mère de famille, 29 ans, "a été retrouvée décédée au domicile" par sa propre mère. Elle présentait des traces de strangulation ainsi que des hématomes.

"Trois des quatre enfants" du foyer sont "sains et saufs", mais Malek, 8 ans, est "en revanche manquante", a ajouté cette source. La fillette n'est pas la fille de la victime, a précisé une deuxième source proche du dossier, selon laquelle les trois autres enfants sont âgés de sept ans, deux ans et demi et sept mois. Le suspect, un demandeur d'asile de nationalité tunisienne, est connu de la police et de la justice.



