Gérard Leclerc est décédé ce mardi 15 août 2023 dans un crash d'avion de tourisme. Deux enquêtes ont été ouvertes, une enquête judiciaire réalisée par les gendarmes et une enquête de sécurité aéronautique, menée par le Bureau des enquêtes de l'aviation civile, le BEA. Ces enquêtes vont tenter de déterminer les causes du crash.



Défaillance technique, humaine ou bien une cause météorologique ? Les enquêteurs vont devoir vérifier qu'il y avait bien assez de carburant, qu'il n'y avait pas de problème moteur ou de structure. D'après nos informations, le dernier contact avec l'aéroport de Nantes n'était pas un signal d'alerte, tout allait bien. L'avion ne possédait pas de boîte noire, non-obligatoire sur ce type d’aéronef.



Les rercherches pour localiser les corps se poursuivent

Les recherches se poursuivent désormais dans l'eau, un milieu compliqué à une vingtaine de kilomètres de l'océan. À la fois dans la Loire et dans un canal affluent du fleuve, près d'une écluse, c'est là que se trouve de nombreux débris ainsi qu'une grosse partie de l'épave.

Les plongeurs de la gendarmerie avaient dû interrompre les recherches, mardi 15 août dans la soirée, à cause, des courants liés à la marée. Les enquêteurs doivent désormais définir le périmètre, recenser chaque morceau de débris et bien sûr tenter de localiser les corps qui ont pu se déplacer avec le courant en direction de l'océan.

"Je mesure le talent que la presse vient de perdre"

L'ancien président de la République François Hollande a été l'un des premiers à réagir à la disparition de Gérard Leclerc sur le réseau X (ancien Twitter), évoquant "un grand journaliste politique, cultivé, rigoureux et élégant, qui aimait le débat et la controverse tout en respectant la vérité des faits. Je pense à nos interviews, j'entends encore ses analyses et je mesure le talent que la presse vient de perdre", avait-il écrit.

Après une longue carrière à France 2, Gérard Leclerc avait présidé la chaine parlementaire et depuis quelques années, il était chroniqueur sur Cnews. Âgé de 71 ans, le journaliste était le demi-frère de Julien Clerc et le mari de Julie Leclerc, sociétaire des Grosses Têtes et voix incontournable d'Europe 1.

