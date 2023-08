Cette année, plus de trois millions de foyers vont bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire (ARS), qui s'adresse aux familles les plus modestes. Ce coup de pouce de la Caf vise à aider les ménages face aux nombreuses dépenses liées à la rentrée scolaire.

En 2023, l'ARS sera versée ce mercredi 16 août en métropole et dans plusieurs départements d'Outre-Mer. À La Réunion et à Mayotte, où la rentrée scolaire a lieu respectivement dès les 17 et 23 août, le versement de l'allocation a eu lieu le 1er août.

Les montants ont été revalorisés de 5,6% par rapport à la prime versée à l'été 2022. L'allocation de rentrée scolaire s'adresse aux familles ayant au moins un enfant à charge, âgé de 6 ans (ou en classe de CP) à 18 ans (qu'il soit élève, apprenti ou étudiant) : à savoir 398,09 euros pour les enfants de 6 à 10 ans, 420,05 euros pour les enfants de 11 à 14 ans, et 434,61 euros pour les adolescents de 15 à 18 ans.

Pour en bénéficier, la famille ne doit pas dépasser un certain plafond de ressources, conditionnée par le nombre d'enfants à charge (25.775 euros annuels pour un enfant à charge, et 5.948 euros ensuite par enfant à charge supplémentaire.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info