Vacances d'été : combien y a-t-il de piscines privées en France ?

Il avait un peu bu la tasse après le Covid, mais il s'est bien redressé depuis : le marché de la piscine en France. 3,4 millions Français disposent d'une piscine. Malgré des étés de plus en plus secs et un coup d'arrêt des constructions avec le Covid, la demande est repartie à la hausse ces derniers mois. Près de 190.000 nouveaux bassins ont été installés l'an dernier. Une hausse de 20% par apport à 2019.

La piscine fait toujours rêver. Et l'un des gros avantages avec une piscine, c'est qu'on a plein d'amis, surtout l'été. Laurette, rencontrée par notre correspondant Etienne Baudu, a fait construire une petite piscine. C'est la tendance. Il y a 30 ans, les bassins faisaient 12 mètres de long et étaient plus profonds. La piscine moderne sert avant tout à se rafraîchir et à se détendre. Elle a rétréci. Il s'agit aussi de faire des économies d'eau.

"Il y a 30 ans, c'était 120 mètres cube, aujourd'hui, ce sont plutôt des bassins de 6 mètres par 3 mètres", résume Gilles Mouchiroud, vice-président de la Fédération des professionnels de la piscine.



10.000 euros en moyenne

Même si la construction d'une piscine n'est pas à la portée de toutes les bourses, elle se démocratise, expliquent les professionnels. 56% des propriétaires sont des cadres supérieurs ou des retraités aisés. Mais 44% sont des employés, ouvriers, agriculteurs ou issus des classes moyennes. Selon Stéphane Figueroa, président de la Fédération des professionnels de la piscine, "47% des détenteurs de piscine gagnaient moins de 3.000 euros en couple".

Et il y a des piscines pour tous les budgets. "On trouve des piscines hors-sol de très bonne qualité à quelques centaines d'euros. La moyenne pour nous, c'est autour des 10.000 euros pour une piscine en kit et autour des 25.000 euros pour une piscine enterrée", souligne le professionnel.

Après la construction, une piscine demande aussi du temps et de l'argent pour l'entretenir, de l'électricité pour faire fonctionner le système de filtration et de l'eau. En principe, l'eau d'une piscine se change tous les 7 à 8 ans. Une fois remplie, la consommation est assez faible. À condition d'éviter les grands plongeons durant l'été. Il faut aussi couvrir la piscine pour éviter l'évaporation, avec des couvertures à bulles, vendues quelques centaines d'euros, ou un volet roulant.

Quel avenir avec les sécheresses ?

Avec des étés de sécheresse à répétition, il y a quand même un débat : les piscines ont-elles vraiment un avenir ? Les professionnels s'inquiètent tout de même des mesures de restrictions qui sont prises par les préfets depuis plusieurs étés. Il est par exemple interdit de remettre à niveau son bassin dans une majorité de départements. L'Agence de transition écologique appelle à bien réfléchir avant de se lancer dans un projet et propose même de pratiquer l'économie du partage entre voisins et d'entretenir à plusieurs la même piscine pour diminuer les coûts et les contraintes.