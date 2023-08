La France est le troisième pays au monde à compter le plus de millionnaires

Ils sont 2.821.000 Français précisément à être millionnaires, selon un rapport publié par la banque suisse UBS. Selon ce même rapport, la France est le troisième pays au monde à compter autant de grandes fortunes.

C'est la première fois que la France se hisse sur le podium de ces pays qui abritent le plus de millionnaires. Une hausse à contre-courant puisque dans le monde, le nombre de millionnaires baisse. Une des explications vient de l'attachement des Français au patrimoine immobilier. Les millionnaires chez nous résistent à la crise parce que leur richesse repose moins sur les actions. Plus de 4% des Français sont donc millionnaires.

Sur le podium, il y a aussi les États-Unis, qui occupent la première place et la Chine arrive juste derrière. Il est néanmoins important de préciser que les deux pays sont loin devant la France. On parle ainsi des personnes ayant une fortune supérieure à 1 million de dollars, et en euros, c'est presque pareil. Mais si on s'intéresse à ce qu'on pourrait qualifier de "super riches", autrement dit ceux qui ont plus de 50 millions de dollars, la France n'est que 9e du classement.

Alors ça ne veut pas dire que les Français sont globalement plus riches, loin de là. La banque UBS note ainsi que la richesse des ménages a diminué au niveau mondial. La fortune par adulte a aussi reculé, à cause de l'inflation selon ce même rapport.