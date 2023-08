Crash mortel d'un avion de tourisme : qui était Gérard Leclerc ?

Figure bien connue des téléspectateurs, Gérard Leclerc est décédé à l'âge de 71 ans dans le crash d'un avion qu'il pilotait. Avec deux autres personnes à son bord, l'appareil devait relier Loudun (Vienne) à La Baule (Loire-Atlantique), où Gérard Leclerc devait assister au concert de son demi-frère Julien Clerc jeudi 17 août. Mais qui était ce journaliste réputé ?

Journaliste politique mais aussi pilote d'avion expérimenté, il obtient son diplôme au début des années 1980, à la même période où il entre à la télévision. Il prend ses marques chez Europe 1 puis RMC, avant d'arriver sur le service public à France 2, appelé "Antenne 2" lorsqu'il y entre en 1985. Il travaille au service économie puis politique, et y reste durant la majorité de sa carrière.

Par la suite, il devient rédacteur en chef de l’émission Télématin, puis bifurque pour être grand reporter durant la guerre du Golfe. Il se mue ensuite en directeur adjoint de la rédaction de France 2, et finit par retourner à ses premiers amours à France 3 en 2007, avec l'économie et la politique. Il est ensuite nommé patron de La Chaîne Parlementaire, où il fait deux mandats. Ces dernières années, il était éditorialiste chez CNews. Côté vie privé, Gérard Leclerc était marié à Julie Leclerc, sociétaire aux Grosses Têtes de Laurent Ruquier sur RTL, et était donc le demi-frère de Julien Clerc.

Depuis l'annonce de sa mort, les hommages du monde médiatique et politique se multiplient. "J'entends encore ses analyses, je mesure le talent que la presse vient de perdre", a notamment écrit François Hollande sur Twitter, quand Audrey Pulvar a salué "son professionnalisme et sa rigueur, infaillibles, (qui) continueront d’inspirer".



