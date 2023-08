Météo en France : entre canicule et orages, ce qui vous attend ces prochains jours

Il va faire très chaud en France le week-end du 19 au 20 août. Un dôme de chaleur venu du Sahara va faire monter la température sur la quasi-totalité du pays. Le week-end du 15 août était déjà placé sous vigilance orange "canicule" pour les départements du Rhône, l’Isère, l’Ain, la Savoie et la Haute-Savoie, avec des températures prévues entre 34 et 37 degrés. Cinq départements du sud-ouest du pays sont également en vigilance orange "orages".

Ces épisodes de chaleur et d'orages cumulés sont liés, puisque c'est la rencontre entre la masse d'air chaude située au sud et l'air plus froid, au nord, comme l'explique Louis Bodin. La chaîne Météo l'annonce, la chaleur devrait recouvrir les trois quarts du pays à partir du samedi 19 août. Les températures vont grimper jusqu'à 35 degrés dans le nord de la France, tout en restant respirable, mais vont atteindre les 40 degrés dans la région de la vallée du Rhône.

La situation ne devrait pas beaucoup évoluer dimanche, avec une stagnation de ce dôme de chaleur sur le pays et probablement un record de chaleur pour le sud de la France. Les mêmes températures sont attendues en Aquitaine, avec la barre des 40 degrés dépassée par endroit. La Manche est la région la plus susceptible de subir un peu de pluie et de l'orage, en raison d'une accumulation de nuages, mais ces perturbations devraient rester épisodiques.

