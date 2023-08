Football : pas de Ligue des Champions pour l'OM, éliminé par le Panathinaïkos

Le rêve de Champion's League s'arrête déjà pour l'Olympique de Marseille, éliminé au troisième tour préliminaire par le Panathinaïkos, mardi 15 août, dans un stade Vélodrome incandescent.

Battus en Grèce 1-0, les Marseillais, qui avaient parfaitement réagi avec un doublé de leur recrue estivale Pierre-Emerick Aubameyang (2e, 45+1), ont été rejoints en fin de rencontre, avant d'être poussés en prolongation et aux tirs au but, qu'ils ont perdus (0-1, 2-1, 3-5 tab).

C'est sans doute à Athènes, quand l'OM est apparu très loin du niveau attendu en compétition européenne, que s'est jouée l'issue de cette double confrontation.

Au retour, Marseille a au contraire longtemps très bien fait et a semblé plus fort que le "Pana". Mais sa soirée a tourné sur deux buts refusés, dont un en prolongation pour un tout petit hors-jeu, une avalanche d'occasions de buts et un wagon de corners inefficaces.

En face, il n'y a rien eu ou à peu près, juste un penalty tombé du ciel, sur un coup du sort, une main trop haute de Guendouzi sur le deuxième temps d'un corner, et un penalty transformé par Ioannidis (2-1, 90+9). Et pour les Phocéens, une tonne de regrets.

Pour l'OM et ses finances, que la phase de poules de la Ligue Europa n'enjolivera guère, le coup est terrible.