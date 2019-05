Les actualités de 7h30 - Vincent Lambert : son avocat jubile et évoque une "remontada"

publié le 21/05/2019 à 08:18

En ordonnant la reprise des traitements pour Vincent Lambert, une décision rendue par la Cour d'appel ce lundi 20 mai au soir, plusieurs centaines de personnes qui manifestaient pour le maintien des traitements pour l'ex-infirmier ont explosé de joie.



Dans l'euphorie, Maître Jean Paillot, l'un des deux avocats des parents de Vincent Lambert évoque une victoire, et même une "remontada" : "L’alimentation et l'hydratation de Vincent doivent être reprises sans délai", a-t-il clamé, "C'est donc une grande victoire, ce n'est que la première des victoire... C'est la remontada !", s'est exclamé le juriste.

Des propos qui ont fait bondir François, le neveu de Vincent Lambert, favorable à l'arrêt des traitements. Ce dernier dénonce "un sadisme pur". Hier sur RTL, l'épouse de Vincent Lambert redoutait que le processus soit une nouvelle fois suspendu.

Les avocats du couple Lambert, Me Jean Paillot et Me Jérôme Triomphe, ont assuré qu'ils se rendraient ce mardi matin au CHU de Reims, pour s'assurer que les soins ont bien repris.

À écouter également dans ce journal

Élections européennes. À 5 jours du scrutin Emmanuel Macron s'investit encore un peu plus dans la campagne et accorde une interview à la presse régionale.



Fait divers. Un détenu de la Drôme radicalisé est en cavale. Cela fait deux mois que cet homme, d'origine algérienne, s'est volatilisé. Il était pourtant censé être assigné à résidence.

Football. Début ce soir des barrages pour la montée en Ligue 1. Le Paris FC reçoit Lens. Les Lensois vont pouvoir compter sur leurs 5.000 attendus au stade Charlety.