Vincent Lambert quitte la vie, tout doucement... Les médecins ont procédé ce lundi 20 mai à l'arrêt des traitements et ils ont mis en place une sédation profonde et continue. Une décision très mal vécue par une partie de la famille Lambert, notamment ses parents qui maintiennent que cet homme, en état végétatif depuis plus de 10 ans, n'est pas en fin de vie.



Les deux clans se sont d'ailleurs succédé au chevet de Vincent Lambert, au CHU de Reims. Toute la journée, les membres de la famille se sont présentés à l'hôpital à des horaires différents. Présente dans la matinée, Viviane Lambert, la mère du patient, s'est indignée de la situation. "C'est un crime, c'est tout. J'ai honte pour la France, j'ai honte pour la médecine", a-t-elle lancé.

Cet après-midi, c'est François Lambert qui s'est arrêté face à la presse après avoir rendu visite à son oncle. "J'espère que les parents de Vincent ne vont pas essayer de le nourrir et l'hydrater 'en loucedé' (...) Je suis assez serein, j'attends qu'il parte", a-t-il déclaré.

