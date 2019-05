Vincent Lambert : "du sadisme pur", dénonce son neveu François

Crédit : COURTESY OF THE FAMILY / AFP

21/05/2019

La cour d'appel de Paris a ordonné le rétablissement des traitements visant à maintenir en vie Vincent Lambert ce lundi 20 mai 2019. Favorable à leur arrêt, le neveu de tétraplégique en état végétatif, a dénoncé cette décision de justice, y voyant "du sadisme pur".



"Pour une fois , j'y croyais... C'est vraiment du sadisme pur de la part du système médico-judiciaire. On nous refait le coup tout le temps. Il y a une jouissance de la part de ceux qui font tous ces recours" juridiques, a déclaré François Lambert.

"Vincent Lambert est devenu un enjeu politique, ce n'est plus un être humain. Il n'y a plus d'humain là-dedans", a-t-il ajouté en évoquant un pourvoi devant la Cour de cassation après l'arrêt de la cour d'appel.

De son côté, Viviane Lambert, la mère de Vincent Lambert favorable au maintien a parlé d' "une très grande victoire". "On était en train d'éliminer Vincent ! Ils vont le réalimenter et lui redonner à boire. Pour une fois, je suis fière de la justice", affirme-t-elle.



Dans la manifestation parisienne qui a réuni lundi soir plusieurs centaines de personnes réclamant "la vie pour Vincent", une énorme clameur a retenti lorsque l'un des avocats de ses parents, Me Jérôme Triomphe, a annoncé leur victoire à la foule.