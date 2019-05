publié le 20/05/2019 à 17:04

L'arrêt des soins a débuté ce lundi 20 mai au CHU de Reims. "Là, je fais abstraction de tout, le moment est à la dignité, à l'accompagnement et à l'amour", commence Rachel, l'épouse de Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans.



Pour elle, qui s'oppose aux parents de Vincent Lambert depuis de longues années, chaque personne peut avoir "son opinion et ses propres convictions" alors que "la liberté de Vincent n'entrave en rien la liberté des autres". Et d'assurer : "Le voir partir, c'est le voir en homme libre".

Dans ce contexte, Rachel Lambert appelle dorénavant à un certain recul. "Qu'on nous laisse en paix, dans l'intimité et la dignité, pour tout à chacun. Et pour Vincent avant tout", conclut-elle.

Une interview à retrouver en intégralité à 18h20 sur RTL et RTL.fr