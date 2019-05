publié le 21/05/2019 à 07:07

Une explosion de joie a retenti dans les rues de Paris, hier, peu avant 23 heures, à l'annonce de la décision émise par la Cour d'appel ordonnant la reprise des soins pour maintenir en vie Vincent Lambert. Ses parents souhaitent que leur fils soit transféré dans un centre spécial.



Cela fait 10 ans que l'ex-infirmier est soigné au CHU de Reims. Le couple Lambert estime cependant que le lieu n'est pas adapté.

Au total, 150 établissements en France accueillent des patients entre la vie et la mort. La Maison, à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, compte parmi ces structures. La blouse blanche est proscrite, l'accompagnement s'y fait au cas pas cas. Selon le docteur Jean-Marc La Piana, la prise en charge est centrée sur les patients et leur entourage pour les aider, "à vivre ce temps là le mieux possible".

Si certaines situations sont plus faciles à dénouer que d'autres, concède le médecin, ce dernier reste convaincu que l'encadrement "au plus près de la réalité de chaque patient" reste la clé pour éviter d'avoir recours à l'euthanasie.

Tour Eiffel. L'homme qui avait escaladé la Tour Eiffel à mains nues en restant suspendu au-dessus du vide pendant plus de 6 heures a été maîtrisé dans la soirée par les sapeurs pompiers.



Ascoval. Les salariés d'Ascoval sont retournés au travail sous les couleurs de leur nouveau repreneur, British Steel, qui a donc racheté l'aciérie nordiste, mais dont les rumeurs de faillite inquiètent le personnel qui pensait avoir enfin aperçu le bout du tunnel.



Décès. C'était une légende sur les circuits dans les années 70 et 80, l'Autrichien Niki Lauda est mort à 70 ans.