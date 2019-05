publié le 19/05/2019 à 00:11

Si rien n'est joué en bas de classement, la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1 aura au moins permis de mettre fin au suspense en haut de tableau. Ainsi, pour les places européennes, la situation est dorénavant fixée.



Ce n'est pas une surprise, mais le LOSC a validé mathématiquement sa deuxième place au classement, voie directe pour la Ligue des champions. Il aurait fallu un tremblement de terre pour qu'il en soit autrement tant la différence de buts des Lillois était une assurance tout risque.

Et les hommes de Christophe Galtier n'ont pas fait les choses à moitié. Devant leur public, les Dogues n'ont fait qu'une bouchée d'Angers (5-0), avec notamment un doublé de Nicolas Pépé et un but de Jonathan Ikoné, Jonathan Bamba et Luiz Araujo.

Lyon en C1, Saint-Étienne en C3

De son côté, l'Olympique Lyonnais, qui était sous la menace du rival stéphanois, finira bel et bien sur la dernière marche du podium. Larges vainqueurs de Caen, les hommes de Bruno Genesio ont sécurisé cette troisième place et joueront le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions.



Mais une bonne nouvelle est encore possible dans les rangs olympiens. En cas de victoire de Chelsea en finale de la Ligue Europa (contre Arsenal, le 29 mai prochain), le club rhodanien serait directement qualifié pour les poules de la C1.



La troisième place lyonnaise est synonyme d'Europa League pour l'AS Saint-Étienne. Malgré sa victoire contre Nice à Geoffroy Guichard (3-0), les Verts n'ont pas réussi à doubler l'OL dans cette dernière ligne droite et termineront donc quatrièmes de Ligue 1.

Dijon en position défavorable

Dans le bas de tableau, le suspense continue. Si Dijon n'est pas encore en L2, la situation est malgré tout compliquée pour le club bourguignon, largement battu par le PSG au Parc des Princes (4-0).



Avec 31 points au compteur, les hommes d'Antoine Kombouaré sont 19es au classement. Devancés par Caen, 33 points, en position de barragiste, le DFCO, qui possède en plus une différence de buts catastrophique, est clairement en position défavorable avant l'ultime journée de championnat.

Monaco respire davantage

Si Dijon et Caen sont clairement en danger avant cette 38e et dernière journée, rien n'est joué. Deux équipes devant les Normands ne sont pas encore assurées du maintien malgré une position plus favorable : Amiens (35 points, 17e) et Monaco (36 points, 16e).



La confrontation entre les deux clubs, qui s'affrontaient au Stade Louis II lors de cette 37e journée, a tourné à l'avantage des Rouge et Blanc grâce à deux buts de Falcao et Golovine. Une victoire qui permet aux hommes de Leonardo Jardim de faire un pas supplémentaire vers le maintien malgré une saison extrêmement compliquée.