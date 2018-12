publié le 13/12/2018 à 08:15

À Strasbourg, la traque se poursuit. 700 hommes sont toujours à la recherche de l'auteur présumé de l'attaque de mardi dans le marché de Noël, Cherif Chekatt, dont la photo est largement diffusée depuis mercredi 12 décembre. La police a lancé un appel à témoin national, mais toujours aucune trace du suspect. Mardi 11 décembre, Marie était à quelques mètres du tireur.



"L'image, je pense que je l'aurai longtemps. Barbu, brun, avec une capuche et un bonnet sur la tête, bras tendu et qui abat de sang-froid quelqu'un en lui tirant une balle dans la tête. Il faisait ça, comme on fait les choses courantes de la vie. Pas un mot n'est sorti, il l'a abattu comme ça, sans états d'âme. Je suis restée plantée sur place, je n'ai eu aucune réaction. Même pas de peur. Je pensais vraiment, et c'est ce que j'ai répété à mes amis : 'ne paniquez pas, c'est un film'", se souvient Marie au micro de RTL.

Un témoignage saisissant qui corrobore les images de vidéo-surveillance étudiées par les forces de l'ordre, sur lesquelles on voit l'assaillant viser ses victimes à la tête et à la nuque. Le marché de Noël de Strasbourg restera fermé ce jeudi 13 décembre. Un temps de prière est prévu ce soir à 18 heures à la cathédrale.

À écouter également dans ce journal :

"Gilets jaunes" - Un "gilet jaune" de 23 ans a été tué dans la nuit du mercredi au jeudi 13 décembre sur un rond-point bloqué par des manifestants. Il a été percuté par un camion.



Emmanuel Macron - Le gouvernement poursuit lui ses consultations après le discours, lundi 10 décembre, d'Emmanuel Macron. La ministre du Travail et le ministre de l'Économie recevront ce jeudi les partenaires sociaux pour évoquer cette fameuse prime exceptionnelle qui pourrait être versée aux salariés.



Europe - Emmanuel Macron s'est envolé pour le sommet européen de Bruxelles consacré au Brexit, alors que Theresa May a renoncé à faire voter l'accord conclu avec l'Union européenne. Elle a toutefois remporté hier le vote de défiance organisé contre sa politique.