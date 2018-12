Smic : 3 questions sur cette hausse de 100 euros annoncée par Macron

et Éric Vagnier

Face à la colère de plus en plus grande des "gilets jaunes", Emmanuel Macron a dû calmer le jeu. Exit le maintien de cap, le chef de l'État a pris le virage du pouvoir d'achat lundi 10 décembre lors d'une allocution depuis l'Élysée.



Suppression de la hausse de la CSG pour les retraités touchant moins de 2.000 euros, défiscalisation des heures supplémentaires, défiscalisation d'une prime de fin d'année éventuellement versée par les employeurs mais surtout une hausse de Smic.

Si Muriel Penicaud et Bruno Le Maire, respectivement ministre du Travail et de l'Économie, avaient balayé cette idée, les travailleurs bénéficiant du salaire minimum verront bien leur revenu augmenter de 100 euros par mois dès le début de l'année prochaine.

1. Comment se compose cette hausse ?

Dans le détail, les choses sont un peu plus complexes. En réalité, ces 100 euros supplémentaires ne correspondent pas intégralement à une revalorisation du Smic. Comme l'avait annoncé le gouvernement ces derniers jours, il n'y aura pas de "coup de pouce".



Un quart de cette hausse représente en fait la revalorisation automatique de ce salaire, qui est indexé sur l'inflation. Cette partie, qui représente environ 25 euros donc, est totalement prise en charge par l'employeur et avait été officialisée la semaine dernière par l'exécutif.



Les 75 euros restants proviennent de l'augmentation de la prime d'activité et sera donc à la charge de l'État. Cette hausse était programmée par étape tout au long du quinquennat. Mais, face à la grogne sociale, Emmanuel Macron a donc décidé d'accélérer la procédure.

2. Quand seront versés ces 100 euros ?

Les Français concernés devront donc attendre janvier pour voir les conséquences réelles de cette mesure. Alors qu'une personne au Smic gagne à l'heure actuelle 1.185 euros net par moi, celle-ci verra apparaître 25 euros de plus à la fin du premier mois de l'année. Cela correspond donc à la "revalorisation légale" évoquée par Édouard Philippe.



Puis, quelques jours plus tard, le 5 février, elle touchera ensuite les 75 euros de plus sur sa prime d'activité. C'est à cette date, le 5 de chaque mois, que les Caisses d'allocations familiales versent leurs prestations.

3. Des exceptions possibles ?

Cette hausse de 100 euros pourrait cependant varier selon les profils de chaque Français concerné. En effet, la prime d'activité varie en fonction de la situation familiale et du nombre d'heures effectuées.



De ce fait, une personne au Smic pourrait ne pas bénéficier de ces 75 euros supplémentaires si son foyer fiscal ne remplit pas les critères de la prime d'activité. Quatre sont ainsi nécessaires : résider en France, avoir moins de 18 ans et respecter le seuil du plafond fixé, à savoir gagner moins de 1.500 euros net par mois pour une personne, 2.200 euros pour un couple sans enfant où un seul membre travaille ainsi que pour un parent isolé avec un enfant, et 2.900 euros pour un couple de deux enfants dont les deux membres travaillent.