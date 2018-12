Prime de Noël : à combien s'élève-t-elle ?

publié le 11/12/2018 à 15:52

La fameuse prime de Noël, versée aux plus démunis par la Caisse d’allocation familiale (Caf) ou Pôle emploi, sera versée au cours du mois de décembre. Cette année, "elle s'élève à 152,45 euros pour une personne seule (le même montant depuis 2009) et 320,14 euros pour un couple avec deux enfants", précise le ministère des Solidarités et de la Santé dans un communiqué.



Un foyer de deux personnes (couple sans enfant ou adulte isolé avec un enfant) touchera 228,67 euros. Trois personnes (couple avec un enfant, adulte isolé avec deux enfants) recevront 274,41 euros. À partir de quatre personnes, le montant de la prime est plus élevé pour un foyer monoparental (335,39 euros) que pour un couple avec deux enfants (320,14 euros) et la prime est complétée de 60,98 euros par enfant supplémentaire.

Cette prime de Noël sera versée le vendredi 14 décembre. Elle concernera cette année "plus de 2,3 millions de personnes".

Qui peut en bénéficier ?

La prime de Noël est une aide versée par la Caisse d’allocation familiale (Caf) ou Pôle emploi. Pour être éligible, il faut être bénéficiaire de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), de la Prime transitoire de solidarité (PTS), de l’Allocation Équivalent retraite (AER), ou de la Prime forfaitaire de reprise d’activité. Les personnes touchant le RSA socle, ou la prime d’activité (anciennement RSA activité) peuvent également y prétendre.



Si on est éligible à la prime de Noël, alors il n’y a pas de démarche spécifique à effectuer. Cette aide sera attribuée de façon automatique à son bénéficiaire. Les personnes indemnisées par Pôle emploi au titre de l’Allocation de retour à l’emploi (ARE) ne peuvent en revanche pas bénéficier de la prime de Noël. Il en va de même pour ceux qui touchent l’Allocation adultes handicapés (AAH), en raison de sa revalorisation en novembre 2018, ainsi qu’une autre prévue pour 2019.