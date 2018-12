publié le 12/12/2018 à 21:09

Plus de 700 policiers et gendarmes sont mobilisés sur ses traces. L'homme de 29 ans, fiché S connu pour sa radicalisation et au très lourd passé judiciaire, est blessé, traqué, mais toujours pas localisé.



Sur les murs, ni photo du suspect ni avis de recherche. Un vrai choix de la part du procureur de Paris car lui seul décide si la publication d'un avis de recherche peut-être utile ou non. Un appel à témoins a néanmoins été lancé.

L'avantage de la diffusion d'un avis de recherche est bien sûr de multiplier les chances de pouvoir le repérer, mais engendre un double risque : tout d'abord, polluer le travail des enquêteurs avec des centaines de coups de fil potentiellement farfelues ; et puis donner au fugitif le sentiment d'être acculé, ce qui peut le pousser à passer à l'action à nouveau.

Le choix d'un avis de recherche avait été fait pour les frères Kouachi lors des attentats de Charlie Hebdo du 7 janvier 2015, ainsi que pour Salah Abdelslam après le 13 novembre.