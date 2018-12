publié le 13/12/2018 à 00:49

Au lendemain de la fusillade qui a endeuillé Strasbourg, le centre historique de la capitale alsacienne a été rouvert aux piétons ce mercredi 12 décembre midi. Les hommages aux victimes se multiplient dans les rues et place Kléber. Le célèbre marché de Noël et toutes les manifestations culturelles ont été annulés ce mercredi. En hommage aux victimes, les Strasbourgeois sont nombreux à déposer des mots, des bougies et des fleurs pour se recueillir en mémoire des victimes.



Un journaliste de Ouest France rapporte les différents messages que l'on peut lire. "Nos pensées et nos prières vont aux victimes et à leur famille et à toutes les personnes touchées. Nous tous, les Strasbourgeois, nous resterons debout. Nous resterons debout", peut-on notamment voir inscrit. "Je suis Strasbourg" ou "Hommage aux victimes" s'affichent également sur plusieurs cartons inscrits dans la ville. Les habitants veulent êtres "tous unis contre la barbarie".

Pour rappel, l'auteur de la fusillade de Strasbourg qui a fait deux morts, une personne en état de mort cérébrale et douze blessés, est toujours activement recherché. La police nationale a diffusé mercredi 12 décembre un appel à témoins pour retrouver le principal suspect de l'attentat, Cherif C.

Fin d'une journée de deuil et de recueillement à #Strasbourg

Nombreuses fleurs et bougies place Kleber @franceinfoplus @Le_Soir3 pic.twitter.com/ZXjVb6XNWg — Josselin Debraux (@jdebraux) 12 décembre 2018

On allume les premières bougies... Recueillement en ce moment sur la Place Kléber à #Strasbourg pic.twitter.com/mllANnkIuH — Top Music (@TopmusicAlsace) 12 décembre 2018

Des Strasbourgeois réunis place Kléber pour rendre hommage aux victimes de l’attaque mardi soir. #Strasbourg pic.twitter.com/qOu8xM7J8F — Philippe Mirkovic (@phmirkovic) 12 décembre 2018

La ville de #Strasbourg est en deuil ce soir.



Hommage, recueillement et des rues désertes alors que la traque de #CherifChekatt se poursuit. pic.twitter.com/wxLNbKy3vt — Remy Buisine (@RemyBuisine) 12 décembre 2018