Depuis trois ans, le marché de Noël de Strasbourg est particulièrement surveillé. Le centre-ville est bouclé à tel point que, pour y accéder, il faut parfois passer par des fouilles au corps et les forces de l'ordre patrouillent en permanence.



Mais mardi 11 décembre, les effectifs qui devaient sécuriser le marché avaient été redéployés pour encadrer le mouvement des lycéens qui menaçait de dégénérer. La manifestation se tendait en effet à Strasbourg, comme partout en France. Une compagnie, c'est-à-dire 70 hommes, affectée au marché de Noël a donc quitté l'île centrale de la ville pour se concentrer sur les lycéens.

Les compagnies stationnées en période de marché de Noël étaient au nombre de deux, en plus des effectifs habituels dans la ville. Mais le commandement et la préfecture peuvent les envoyer où bon leur semble, selon les besoins de maintien de l'ordre du moment.

Ces 70 hommes qui devaient être sur les lieux auraient-ils pu aider les agents de sécurité, les policiers et les militaires des Sentinelles à intercepter plus rapidement Chérif C. ? C'est la question du jour.



Les animations du marché de Noël s'étendent sur une immense zone : les cabanes sont réparties sur 11 sites, il y a 17 points d'entrée différents. De plus, le parcours de Chérif C. dans les ruelles montre qu'il connaissait très bien le réseau de la ville où il est très difficile d'intervenir pour des forces de l'ordre, surtout si elles doivent faire usage de leur arme à feu.