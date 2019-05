publié le 17/05/2019 à 07:52

À Lyon, une information judiciaire pour violences volontaires a été ouverte après la mort d'une jeune femme de 22 ans. Sans doute rouée de coups par son concubin, elle a été retrouvée inanimée dimanche 12 mai dans son appartement. L'homme est introuvable. Depuis le début de l'année ce sont 52 femmes qui ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, c'est-à-dire une tous les deux jours et demi.



"Aujourd'hui s'il y a autant de féminicides c'est parce que quand il y a une femme en danger, finalement les signaux on les écoute pas forcément. Les violences conjugales passent par de l'emprise, par des choses qui vont être extrêmement insidieuses, et ça il faut que les magistrats en aient conscience. Pour ça, il faut qu'ils soient bien formés et pour qu'ils soient bien formés il faut qu'ils aient des moyens", explique Louise Delavier, de l'association En avant toutes, sur RTL.

"Le budget de l'État alloué aux droits des femmes est très très petit. C'est 0,007 % du budget global de l'État. On nous dit qu'il faut lutter contre les violences conjugales, qu'il faut arrêter que les femmes meurent, et pourtant les moyens alloués aujourd'hui sont très très loin d'être suffisant pour régler cette question", déplore-t-elle.

Besançon - Le docteur Frédéric Péchier a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Il est poursuivi pour "empoisonnement sur personne vulnérable" sur 17 personnes, qui s'ajoutent aux sept pour lesquelles il avait déjà été mis en examen en 2017.



Procès Balkany - Quatre ans de prison, un mandat de dépôt et 10 ans d'inéligibilité ont été requis jeudi 16 mai contre Patrick Balkany par le parquet national financier. Deux ans ferme ont été requis contre sa femme. Ils sont poursuivis pour une fraude fiscale à hauteur de 4 millions d'euros.



80 km/h - Après la marche arrière d'Édouard Philippe hier, les députés ont cette nuit donné leur feu vert. Ils ont validé en commission le principe de laisser aux présidents des conseils départementaux la décision d'augmenter ou pas la vitesse sur les routes secondaires.



Décès - Il avait créé l'un des monuments les plus visités de Paris, l'un des plus contesté aussi au moment de son inauguration. L'architecte de la Pyramide du Louvre est décédé hier soir. Ieho Ming Pei avait 102 ans.