publié le 16/05/2019 à 20:58

L'histoire pourrait faire l'objet d'un film dramatique. Dans la nuit du vendredi 10 mai dernier, les pompiers de Marseille ont reçu un appel vers 3h40 du matin, leur signalant qu'un véhicule était tombé à l'eau, en contrebas de la corniche Kennedy. Mais en dépit de recherches approfondies, les secouristes dépêchés sur place ne sont pas parvenus à retrouver le corps du conducteur.



Et pour cause, ce dernier n'a jamais quitté la terre ferme. C'est ce qu'ont constaté les policiers, une fois la Renault Scénic, gisant à 3 mètres de profondeur, remontée à la surface à l'aide d'une grue. Car à défaut d'un cadavre, un "parpaing" utilisé pour enfoncer l'accélérateur se trouvait dans l’habitacle. L'enquête, qui jusqu'alors s'orientait vers une mort accidentelle ou un suicide, a pris un tournant particulier, les enquêteurs se lançant sur les traces du propriétaire de la voiture.

Après avoir épluché ses comptes, ses relevés téléphoniques et recueilli le témoignage de ses voisins, le disparu a fini par être débusqué. Ce dernier, un pizzaïolo de 34 ans, a été identifié ce lundi 13 mai aux Terrasses du Port, alors qu'il faisait tranquillement ses achats dans la galerie marchande de la cité phocéenne.

Interpellé et placé en garde à vue, le jeune homme a admis avoir voulu disparaître "pour des raisons sentimentales", évoquant un voyage en Espagne, après avoir "payé des gens du voyage" pour rendre sa mise en scène crédible. Les policiers, moins romantiques, privilégient la thèse de dettes financières, l'un des motifs les plus répandus dans les affaires de disparitions volontaires.



Mais bien que tout quitter n'a rien d'illégal, le pizzaïolo, convoqué au tribunal, devra répondre de ses actes. Il sera jugé pour avoir "communiqué ou divulgué une fausse information dans le but de faire croire à un sinistre et de nature à provoquer l'intervention inutile des secours".