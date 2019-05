publié le 13/05/2019 à 15:55

Moins de 4 mois avant qu'elle ne tente de mettre fin à ses jours, le 1er mai dernier, Isabelle Balkany, la femme du maire de Levallois-Perret exprimait son agacement à l'endroit des journalistes. "Ben forcément je ne le vis pas bien! Me faire éreinter par des journalistes qui disent n'importe quoi."



Le lendemain de sa tentative de suicide, paraissait le livre de Jean-Charles Deniau qui raconte les 30 années du couple Balkany à la tête de Levallois-Perret. "Lorsqu'ils ont remporté la mairie de Levallois, en sortant de la voiture, Isabelle a dit : maintenant il faut que ça rapporte !" se souvient-il.

De leurs propriétés aux 4 coins du monde aux accusations de corruption et de blanchiment, le couple traîne une réputation sulfureuse que Patrick Balkany balaie d'un trait. "Je ne suis ni sulfureux, ni magouilleur. Il n'y a pas d'histoire rocambolesque." dit-il dans un entretien accordé au magazine Enquête exclusive sur M6.

Le couple est soupçonné d'avoir fait transiter de l'argent, via des montages financiers, et de l'avoir utilisé pour acheter des propriétés luxueuses, non déclarées au fisc français.



Comme la Villa Pamplemousse à Saint-Martin dans les Caraïbes ou encore un riad à Marrakech. Devant les caméras de M6, Isabelle Balkany se défendait en janvier dernier de les avoir acquis grâce à de l'argent public. "Cet argent est notre argent personnel, familial, il n'y a pas un centime d'argent d'entreprise ou d'argent public."



C'est en tout cas à partir du lundi 13 mai à la justice d'en décider. Isabelle et Patrick Balkany, qui bénéficient de la présomption d'innocence, risquent 10 ans de prison. Le maire de Levallois reste candidat à sa réélection pour les municipales de 2020.