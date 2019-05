publié le 16/05/2019 à 18:28

Il nie farouchement et pourtant, l'anesthésiste de Besançon risque fort d'être de nouveau mis en examen. Le Docteur Frédéric Péchier, déjà poursuivi pour 7 empoisonnements, fait face à une enquête qui a mis au jour une cinquantaine de cas suspects, dont plusieurs mortels. Le médecin est soupçonné d'avoir provoqué des incidents d'anesthésie pour mieux se poser en sauveur.



Sur cette cinquantaine de cas suspects, 17 ont été retenus, dont 7 de patients qui sont décédés. Ces cas recensés après deux ans d'une enquête minutieuse menée par la police judiciaire de Besançon, âgés de 4 à 80 ans, ont tous en commun la présence du Dr Péchier.

Selon le procureur de la République de Besançon, "nous avons affaire à un professionnel santé particulièrement habile, qui a agi lorsque personne ne se trouvait dans les salles d'anesthésie et qui a su varier dans le temps la nature des poisons administrés pour ne pas éveiller les soupçons".

