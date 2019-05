publié le 15/05/2019 à 08:21

Le médecin anesthésiste est en garde à vue à Besançon. Le docteur Péchier, déjà mis en examen pour sept cas d'empoisonnement de patients, entre 2008 et 2017, est désormais interrogé sur une cinquantaine d'incidents suspects. Son avocat, Maître Randall Schwerdorffer, s'est exprimé dans L'Est Républicain, il dénonce un acharnement.



Le juriste dénonce notamment "le fait d'avoir rendu publique cette garde à vue, qui aurait dû rester secrète", un acte qui pour lui, révèle des "intentions malveillantes" vis-à-vis de son client.

Mais au-delà du dévoilement de la garde à vue du médecin, dont il dit ignorer la source, l'avocat pointe un "acharnement judiciaire", qui selon lui, tente d'"intoxiquer l'opinion publique". Me Schwerdorffer évoque ensuite des "pressions sur les magistrats qui gèrent ce dossier".

Cette garde à vue s'inscrit dans une enquête préliminaire conduite depuis deux ans, distincte de l'information judiciaire dans laquelle il avait été déjà mis en examen en mai 2017 pour sept premiers cas de patients, dont deux étaient décédés.

