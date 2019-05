publié le 14/05/2019 à 19:36

La 72e édition du Festival de Cannes a officiellement démarré. Du 14 au 25 mai 2019, la Croisette sera rythmée par les projections qui rempliront les salles obscures de demain. Et pour commencer cette saison, l'ensemble des membres du jury s'est plié au célèbre exercice du "photocall" avant de laisser l'équipe du film en compétition de Jim Jarmusch, The Dead Don't Die, fouler tranquillement le tapis rouge.



Dans le cru 2019 du jury présidé par le réalisateur mexicain Alejandro González Iñárritu, parité et diversité sont de mise. Quatre femmes et quatre hommes issus de six pays différents et de plusieurs continents.



Côté France, sont présents, le réalisateur "palmé" Robin Campillo pour 120 battements par minute et Enki Bilal, également cinéaste (Bunker Palace Hotel) mais avant tout dessinateur et scénariste de BD.



Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2019 Crédits : VALERY HACHE / AFP | Date : 14/05/2019 16 > Facebook Twitter GG+ LinkedIn fermer < > Charlotte Gainsbourg et Javier Bardem sur le tapis rouge du Festival de Cannes 2019 Crédits : VALERY HACHE / AFP | Date : Festival de Cannes 2019 : Eva Longoria sur le tapis rouge Crédits : VALERY HACHE / AFP | Date : Festival de Cannes 2019 : Virginie Ledoyen sur le tapis rouge mardi 14 mai 2019 Crédits : Valery HACHE / AFP | Date : Édouard Baer présente la cérémonie du Festival de Cannes pour la seconde année consécutive Crédits : Alberto Pizzoli / AFP | Date : Festival de Cannes 2019 : la chanteuse belge Angèle sur le tapis rouge Crédits : LOIC VENANCE / AFP | Date : Festival de Cannes 2019 : Selena Gomez salue le public en défilant sur le tapis rouge Crédits : VALERY HACHE / AFP | Date : Alejandro Gonzalez Inarritu, le président du jury de l'édition 2019 du Festival de Cannes Crédits : Alberto Pizzoli / AFP | Date : La réalisatrice burkinabé Maimouna N'Diaye, membre du jury de l'édition 2019 du Festival de Cannes Maimouna N'Diaye Crédits : LAURENT EMMANUEL / AFP | Date : Festival de Cannes 2019 : l'actrice américaine Julianne Moore Date : Festival de Cannes 2019 : l'actrice française Romane Bohringer, tout sourire Crédits : LOIC VENANCE / AFP | Date : Marina Foïs est également membre du jury pour cette édition 2019 du Festival de Cannes Crédits : VALERY HACHE / AFP | Date : Festival de Cannes 2019 : Frédérique Bel prend la pose sur le tapis rouge Crédits : VALERY HACHE / AFP | Date : Festival de Cannes 2019 : la réalisatrice Daniele Thompson Crédits : VALERY HACHE / AFP | Date : Festival de Cannes 2019 : André Dussolier, en costume noir Crédits : VALERY HACHE / AFP | Date : Festival de Cannes 2019 : Nathalie Baye salue la foule Crédits : VALERY HACHE / AFP | Date : Le jury de Cannes 2019 avec, de gauche à droite, Robin Campillo, Kelly Reichardt, Pawel Pawlikowski, le président Alejandro Gonzalez Inarritu, Maimouna N'Diaye, Elle Fanning, Alice Rohrwacher, Enki Bilal et Yorgos Lanthimos Crédits : Alberto Pizzoli / AFP | Date : 1 / 1 < > +

"The Dead Don't Die", premier film en compétition

Après la cérémonie d'ouverture présentée par Édouard Baer, le premier film en compétition à être projeté est The Dead Don't Die, fable écologique et horrifique signé Jim Jarmusch. Cette comédie politique met en scène des zombies envahissant le monde sous les yeux de deux policiers taciturnes et résignés, incarnés par Bill Murray et Adam Driver.

Icône du cinéma indépendant américain, le cinéaste à la célèbre chevelure blanche a souvent foulé ce tapis rouge. "Dans le passé, ce festival m'a permis de devenir créativement indépendant, pour que les financiers ne me donne pas d'ordres", se remémorait-il au micro de RTL.



Outre Bill Murray et Adam Driver (Kylo Ren dans Star Wars), on retrouve également Chloë Sevigny en troisième agent, Tilda Swinton en croque-mort samouraï ou encore Selena Gomez. À noter que le film est sorti dans les salles dès le 14 mai 2019 partout en France dans 600 cinémas, où sera parfois diffusée en première partie la cérémonie d'ouverture.

> The Dead Don’t Die - Bande-annonce VOST [Au cinéma le 14 mai]