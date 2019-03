publié le 30/03/2019 à 18:31

Plusieurs milliers de "gilets jaunes" se sont rassemblés à Bordeaux pour cette 20e journée de mobilisation. Et ça commence à se tendre en cette fin d'après-midi. Des accrochages ont éclaté dans la ville, que son maire a appelé à devenir "ville morte" face à la menace de violences de "centaines de casseurs". Du matériel de chantier et des tuyaux en caoutchouc ont été incendiés en centre-ville, selon l'AFP sur place.



Les forces de l'ordre ont effectué plusieurs charges alors que des manifestants lançaient divers projectiles. En fin d'après-midi, le cortège se diluait en petits groupes jouant au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. Quelques vedettes du mouvement participaient au cortège, comme Eric Drouet et Jérôme Rodrigues.

Vendredi 29 mars, le maire Nicolas Florian a appelé habitants et commerçants à faire samedi de la ville une "ville morte" en raison de la présence annoncée de "centaines de casseurs" et après que la préfecture eut averti de "risques avérés de dégradations et de violences". De ce fait, de nombreuses grandes enseignes ont fermé leurs portes pour la journée et les autres commerces ont décidé de baisser le rideau dans l'après-midi.

Bordeaux est, depuis le début de la mobilisation, l'un des bastions du mouvement, nourri par un ressentiment des "gilets jaunes" contre cette ville où le prix de l'immobilier flambe, repoussant les moins fortunés dans des banlieues de plus en plus lointaines.

