publié le 27/03/2019 à 12:05

Quel sera l'axe de campagne de La République en Marche pour ces élections européennes ? La tête de liste, Nathalie Loiseau, a donné quelques indications lors de son passage sur RTL ce mercredi 27 mars.



Son objectif : "Permettre aux Français d'avoir une Europe qui les protège mieux et qui soit respectée dans le monde". La désormais ex-ministre des Affaires européennes avait été investie la veille avec l'écologiste Pascal Canfin en deuxième position. "Je ne me suis jamais vue comme une technocrate, je me reconnais pas dans cette caricature. Ce que je suis, c'est une engagée de l'Europe, une passionnée de l'Europe", a-t-elle souligné.

La tête de liste LaREM pour le scrutin du 26 mai a aussi plaidé pour "l'Europe sociale". "Faire en sorte qu'il y ait un SMIC européen c'est une urgence, ne plus se concurrencer les uns et les autres entre Européens, c'est une urgence", a estimé Nathalie Loiseau. Sur la question de l'immigration, elle a rappelé que "les pays membres de Schengen doivent tous prendre leurs responsabilités et être solidaires", en écho à la volonté exprimée par Emmanuel Macron de "remettre à plat Schengen".

L'ancienne directrice de l'ENA s'est par ailleurs opposée à la proposition d'Annegret Kramp-Karrenbauer, la dirigeante de la CDU et dauphine d'Angela Merkel, de voir le parlement européen siéger en permanence à Bruxelles, au détriment de Strasbourg. "Il n'est pas question d'ouvrir ce débat. Strasbourg c'est le coeur de la démocratie en Europe. On a besoin de tout sauf d'une Europe recroquevillée dans une bulle à Bruxelles", a-t-elle conclu.