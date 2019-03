publié le 30/03/2019 à 14:44

Les remparts historiques d'Avignon reprennent du service. La quasi totalité des portes qui donnent accès à l'hypercentre sont fermées par des grilles et gardées par les forces de l'ordre samedi, en prévision du 20e acte de mobilisations des "gilets jaunes" et de l'appel à un rassemblement national dans la ville, malgré l'interdiction.



Beaucoup de commerçant n'ont pas levé le rideau, d'autres comme Sabine, propriétaire d'une brasserie, sont là coûte que coûte. "Il y a peut-être deux ou trois personnes qui voudront boire un petit café ce matin, on est là pour les servir", explique-t-elle.

À Bordeaux, il y a aussi un périmètre interdit à la manifestation. Selon la préfecture, de nombreux "gilets jaunes" doivent venir de Toulouse et de Montpellier, mais elle s'attend aussi à des casseurs. Vers les allées de Tourny, à l’extérieur du périmètre, on a tout de même décidé de se barricader. Le maire a demandé une ville morte à partir de 13h.

Rassemblement gare de l'est à Paris

À Paris, les Champs-Élysées, et les quartiers de l'Assemblée nationale et du palais de l'Élysée sont une nouvelles fois interdits à la manifestation. Les blindés sont positionnés en renforts, alors les "gilets jaunes" se sont réunis devant la gare de l'est pour exprimer, certains pour la vingtième fois consécutive leurs revendications.





"On est là pour se battre pour notre bout de pain et pour éviter d'avoir des miettes alors que les autres ont tout le gâteau", lance une manifestante. Le cortège déclaré en préfecture devrait se rendre jusqu'à la place du Trocadéro.