publié le 20/03/2019 à 13:28

Aller à l'école la peur au ventre. C'est ce que vivent les élèves au lycée Paul Éluard de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, visé par une enquête. Depuis deux ans, l'établissement est devenu l'épicentre de violences entre bandes rivales. Entre agressions de professeurs et scènes de violence extrêmes, certains élèves refusent d'aller en classe, et les professeurs demandent leurs mutations.



Ce n'est plus tant le nombre d'intrusions de ces bandes dans le lycée ces deux dernières années qui effraient les professeurs mais plutôt l'ultra-violence de ces règlements de compte. Des enseignants comme Stéphanie en sont souvent les témoins : "Ils sont venus à plusieurs avec des marteaux, des armes blanches et ils ont entouré un de nos élèves et commencé à le taillader" explique-t-elle. "Ils sont là pour tuer et moi j'ai des élèves qui ne viennent plus au lycée, qui sont terrés chez eux" ajoute la professeurs.

En fin de semaine dernière, parents, lycéens et professeurs se sont à nouveau mobilisés contre cette escalade. Tout part souvent d'expéditions punitives après une agression dans un des quartiers rivaux qui entourent l'établissement.

Un quartier pourtant classé "prioritaire politique"

Malika Chemmah, représentante FCPE du lycée Paul Éluard déclare au micro de RTL : "On prendrait le lycée Louis le Grand ou Henri IV à Paris qui sont des établissements d'excellence et on les poserait à Saint-Denis, la problématique se poserait exactement de la même manière. Il y a une problématique qui concerne les cités et qui sont d'ailleurs classés quartiers dits 'prioritaires politiques' de la ville. Mais derrière cette appellation, malheureusement, c'est une coquille vide".

La sécurité va être renforcée

Des effectifs de sécurité devraient être renforcés aux abords de l'établissement dans les jours à venir annonce la région. Une nouvelle réunion de tous les acteurs, mairie, État, parquet, se tiendra demain matin en préfecture.



Jean Michel Blanquer dévoilera enfin dans les prochains jours son plan sur les violences à l'école qui a été repoussé à plusieurs reprises. Le ministre de l'éducation nationale affirme qu'il sera valable pour la rentrée prochaine.

