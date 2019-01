publié le 06/01/2019 à 10:54

La proposition est lancée au ministre de l'Éducation par Valérie Pécresse, à son niveau régional. La présidente d'Île-de-France estime que ce serait bon pour les apprentissages et la santé des 500.000 lycéens, et que cela améliorerait aussi la situation dans les transports.



Le bénéfice serait indéniable au niveau des rythmes scolaires, selon François Testu, professeur émérite à l'Université de Tours. Il rappelle d'abord qu'il est prouvé que "ces jeunes manquent de sommeil (...) en raison de l'emploi du temps qu'on leur fait subir, qui vise jusqu'à des heures très tardives".

Commencer les cours plus tard pourrait donc être un moyen pour les lycéens de "récupérer du sommeil", avec les conséquences que cela doit avoir : "Ça peut poser des problèmes matériels car si vous décalez les horaires de journée, vous aurez peut-être, le soir, une sortie un peu plus tardive. Reste à savoir si on est prêt à alléger vraiment la journée". Pour François Testu, "cette idée doit faire son chemin".

L'appel de Valérie Pécresse à Jean-Michel Blanquer Crédit : Twitter @valériepécresse

Du côté des lycéens, les réactions sont mesurées

Commencer plus tard, c'est enthousiasmant pour les lycéens. Élodie adorerait dormir une heure de plus, mais elle pose ses limites tout de suite : "Ce serait une bonne idée, mais ce n'est pas parce qu'on commence plus tard qu'on devrait finir plus tard".



Les lycéens ne sont pas dupes sur la réalité des choses, à savoir que l'heure gagnée le matin devrait être reportée le soir. "Il faudrait rentrer en cours plus tard, mais sortir toujours à la même heure". Selon Élodie et ses amis, pendant les cours de 8h à 9h, "tout le monde dort, il n'y a que deux ou trois personnes qui sont réveillées et qui participent. C'est vers 9h qu'on commence à être plus efficaces".



Et les parents, quelques minutes avant le début des cours, ont eu bien du mal à les sortir de leur lit. "Mon fils finit à 18h45 et, effectivement, commencer à 9h, c'est pas mal", explique cette mère de famille. Bonne idée également pour cette autre étudiante, qui habite à une heure de transport de son lycée : "Je suis obligée de me lever plus tôt. Quand je commence à 8h, je me lève à 6h et dois partir à 7h10".