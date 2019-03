Castorama : 15 magasins devraient fermer d'ici deux ans

et AFP

publié le 20/03/2019 à 09:40

Le groupe britannique Kingfisher, propriétaire de l'enseigne Castorama en France, annonce ce mercredi 20 mars prévoir la fermeture d'ici deux ans de 15 magasins, jugeant leur rentabilité insuffisante. Les résultats décevants du groupe ont également coûté sa place à la directrice générale, la Française Véronique Laury, en poste depuis 2014. Elle devrait prochainement quitter ses fonctions.



L'année dernière, l'enseigne de bricolage a enregistré une activité en nette baisse en raison d'une moindre fréquentation des magasins, de prix plus élevés que ses concurrents et du mouvement des "gilets jaunes". "Castorama France enregistre une performance décevante", constate Véronique Laury. "Nous avons commencé à mettre en oeuvre un plan clair, avec une nouvelle équipe dirigeante, pour remédier durablement à cette situation."

Les mauvais résultats de Kingsfisher en France tirent le groupe vers le bas. En 2018, le bénéfice net du groupe a fondu de plus de moitié, à 218 millions de livres (environ 250 millions d'euros). Pour redresser Castorama, il compte sur une baisse des prix, des réductions de coûts via des suppressions de postes et sur une meilleure efficacité de l'enseigne sur le plan logistique.