publié le 10/04/2019 à 13:28

Le chef de cabinet d'Emmanuel Macron, François-Xavier Lauch, est venu s'expliquer ce matin sur les passeports diplomatiques utilisés par Alexandre Benalla alors qu'il n'était plus salarié du palais. Ce dernier s'est d'ailleurs porté partie civile. Deux autres proches collaborateurs du président doivent être entendus cet après-midi au Palais de Justice de Paris.



Selon les informations de RTL, Alexis Kohler et Patrick Strzoda, respectivement Secrétaire général de l'Elysée et Directeur de cabinet du chef de l'État, les deux plus hautes fonctions de la présidence, sont entendus comme simples témoins sur l'affaire des passeports d'Alexandre Benalla. S'ils ne risquent à priori aucune poursuite, l'audition de la plus haute hiérarchie de l'Élysée constitue une première en France.

Le chef de cabinet François-Xavier Lauch, s'est constitué partie civile. L'ancien supérieur direct d'Alexandre Benalla est arrivé par l'arrière du tribunal, entrée réservée aux "VIP", les deux autres proches du président devraient emprunter le même chemin. Les magistrats vont leur demander comment Alexandre Benalla a pu détenir jusqu'à cinq passeports officiels lorsqu'il était en fonctions, et également d'étayer le soupçon d'usage de faux documents transmis à la justice pour obtenir un de ces passeports.

À écouter également dans ce journal

Justice. Opérations non justifiées, mauvaises techniques opératoires, complications, séquelles. Certains patients opérés par un chirurgien grenoblois spécialisé dans les problèmes de dos, viennent de saisir le Procureur de la République pour demander la radiation de cet homme.



Jérôme Cahuzac n'ira pas en prison. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia confirme l’aménagement de peine de l'ancien ministre du Budget condamné pour fraude fiscale à quatre ans de prison dont deux avec sursis. Il va être placé sous bracelet électronique.



Algérie. Le directeur de l'agence France Presse dans la capitale a été expulsé par les autorités. Elles ont refusé de renouveler son accréditation pour cette année. Cette expulsion intervient alors qu'un nouveau chef de l'État a été nommé hier pour assurer la transition jusqu'à la prochaine élection présidentielle.



Alerte sécheresse dans le Nord. En plein mois d'avril, l'usage de l'eau dans le département va être restreint comme en plein été, jusqu'à fin juin. Une alerte pour le moins précoce déclenchée alors que les nappes phréatiques sont très basses après deux hivers assez secs et ensoleillés.



Nouvel Album d'Astérix. Le gaulois réfractaire préféré des Français sera de retour dans les librairies le 24 octobre. Le 28e album des aventures d’Astérix, Asterix et la fille de Vercingétorix, sera tiré à 5 millions d'exemplaires et traduit dans 20 langues.