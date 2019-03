publié le 22/03/2019 à 10:04

Le Sénat a pris la décision de saisir la justice à l'encontre de plusieurs proches collaborateurs d'Emmanuel Macron dans le cadre de l'affaire Benalla. Et depuis la guerre est déclarée entre l’institution et la majorité.



"On tombe là dans les mauvaises séquences de la Macronie", estime Guillaume Roquette, "car ce n'est pas le Sénat qui va juger. Il transmet le dossier à la justice et c'est le procureur qui décidera si il y a poursuites ou pas". Nicolas Domenach juge, de son côté, "comme c'est une manœuvre politicienne, on peut comprendre la réaction politicienne". Selon lui, "les Macronistes ont l'impression de s'être faits balader".

Dans la forme, l'opinion a été surpris de l'absence d'Édouard Philippe au Sénat lors questions au gouvernement. "Je me demande si c'est la bonne réplique compte tenu de l'état du pays", questionne Guillaume Roquette. Cette stratégie de montée en tension de la part de l’exécutif montre un "problème d'autorité et pas seulement par rapport au Sénat", selon Nicolas Domenach qui continue en affirmant que le gouvernement "est interpellé sur sa fermeté d'une manière générale et ils ont des démonstrations à faire".